Кондратьев день: Что категорически нельзя делать 4 октября

На Руси считалось, что в этот день нужно на совесть потрудиться, поработать в поте лица, тогда и год будет благополучным и удачным во всех смыслах. Однако есть и то, чем категорически нельзя заниматься 4 октября. Во-первых, не стоит в Кондратьев день давать или брать деньги взаймы, иначе не избежать финансовых трудностей. Не нужно подолгу стоять на пороге дома — дурная примета, к неприятностям. А также нужно избегать крупных покупок и принятия важных решений.