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Кондратьев день: Что категорически нельзя делать 4 октября

По наблюдениям предков, в этот день не рекомендуется совершать крупные покупки и принимать важные решения.

3 октября, 19:19

Фото © Shutterstock

4 октября православные чтут память апостола Кондрата Афинского, который читал проповеди на территории Магнезии и Афин. По народному календарю его называют Игнат и Кондрат, Кондратьев день, День плодородия и земледелия и Дворы.

На Руси считалось, что в этот день нужно на совесть потрудиться, поработать в поте лица, тогда и год будет благополучным и удачным во всех смыслах. Однако есть и то, чем категорически нельзя заниматься 4 октября. Во-первых, не стоит в Кондратьев день давать или брать деньги взаймы, иначе не избежать финансовых трудностей. Не нужно подолгу стоять на пороге дома — дурная примета, к неприятностям. А также нужно избегать крупных покупок и принятия важных решений.

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Ранее Лайф писал о том, что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любови и Софии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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