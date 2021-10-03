Кондратьев день: Что категорически нельзя делать 4 октября
По наблюдениям предков, в этот день не рекомендуется совершать крупные покупки и принимать важные решения.
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4 октября православные чтут память апостола Кондрата Афинского, который читал проповеди на территории Магнезии и Афин. По народному календарю его называют Игнат и Кондрат, Кондратьев день, День плодородия и земледелия и Дворы.
На Руси считалось, что в этот день нужно на совесть потрудиться, поработать в поте лица, тогда и год будет благополучным и удачным во всех смыслах. Однако есть и то, чем категорически нельзя заниматься 4 октября. Во-первых, не стоит в Кондратьев день давать или брать деньги взаймы, иначе не избежать финансовых трудностей. Не нужно подолгу стоять на пороге дома — дурная примета, к неприятностям. А также нужно избегать крупных покупок и принятия важных решений.
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