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В Кабуле прогремели ещё два взрыва

В городе проходит "спецоперация" талибов против представителей ИГИЛ.

3 октября, 19:13

Фото © ТАСС / ZUMA

На севере Афганистана прогремели ещё два взрыва после трагедии, произошедшей недалеко от кабульской мечети Идгах. Об этом сообщило местное агентство Asvaka.

Члены "Талибана"* ведут перестрелку с представителями группировки ИГИЛ* в 17-м районе Кабула, которые причастны к взрыву у мечети. В нескольких кварталах этого района начался пожар. Al Jazeera сообщает, что не менее трёх игиловцев погибли, активировав пояса со взрывчаткой.

Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле увеличилось до 12

Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле увеличилось до 12

Напомним, взрыв прогремел возле мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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