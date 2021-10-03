В Кабуле прогремели ещё два взрыва
В городе проходит "спецоперация" талибов против представителей ИГИЛ.
Фото © ТАСС / ZUMA
На севере Афганистана прогремели ещё два взрыва после трагедии, произошедшей недалеко от кабульской мечети Идгах. Об этом сообщило местное агентство Asvaka.
Члены "Талибана"* ведут перестрелку с представителями группировки ИГИЛ* в 17-м районе Кабула, которые причастны к взрыву у мечети. В нескольких кварталах этого района начался пожар. Al Jazeera сообщает, что не менее трёх игиловцев погибли, активировав пояса со взрывчаткой.
Напомним, взрыв прогремел возле мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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