Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле увеличилось до 12

По меньшей мере 12 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва около мечети Идгах в Кабуле. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности.

Россиян среди жертв и пострадавших в результате ЧП нет. В Посольстве РФ в Кабуле уточнили, что за помощью к ним никто не обращался.

Напомним, взрыв прогремел возле мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.