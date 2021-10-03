Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле увеличилось до 12
Россиян среди жертв и пострадавших в результате случившегося нет.
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По меньшей мере 12 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва около мечети Идгах в Кабуле. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности.
Россиян среди жертв и пострадавших в результате ЧП нет. В Посольстве РФ в Кабуле уточнили, что за помощью к ним никто не обращался.
Напомним, взрыв прогремел возле мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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