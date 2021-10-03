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Число погибших при взрыве у мечети в Кабуле увеличилось до 12

Россиян среди жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

3 октября, 13:46

Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

По меньшей мере 12 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва около мечети Идгах в Кабуле. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности.

Россиян среди жертв и пострадавших в результате ЧП нет. В Посольстве РФ в Кабуле уточнили, что за помощью к ним никто не обращался.

Сразу два взрыва прогремели в Кабуле, есть пострадавшие

Сразу два взрыва прогремели в Кабуле, есть пострадавшие

Напомним, взрыв прогремел возле мечети Идгах, где сегодня прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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