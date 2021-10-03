"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова высмеяла Зеленского, назвавшего внешнюю политику Украины "наглой"
По её мнению, Киеву нечего предложить иностранным партнёрам, поэтому большие амбиции при малом потенциале там прикрывают наглостью.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее охарактеризовал внешнюю политику своей страны как "наглую".
"Это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд", — написала она в своём телеграм-канале.
По словам Захаровой, из-за внутренних проблем и проваленных реформ Киеву нечего предложить иностранным партнёрам, поэтому власти наглостью прикрывают несоразмерность своих амбиций потенциалу.
Ранее Лайф писал, что, комментируя заявление Зеленского о наглости, сенатор Алексей Пушков отметил, что этого качества Украине не занимать, и призвал разграничивать понятия "наглость" и "сила". А член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди добавила, что слова украинского президента можно рассматривать разве что как шутку.
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