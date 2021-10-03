Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее охарактеризовал внешнюю политику своей страны как "наглую".

"Это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд", — написала она в своём телеграм-канале.

По словам Захаровой, из-за внутренних проблем и проваленных реформ Киеву нечего предложить иностранным партнёрам, поэтому власти наглостью прикрывают несоразмерность своих амбиций потенциалу.