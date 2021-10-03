Разбившийся в Подмосковье вертолёт перед вылетом прошёл все проверки

Вертолёт Robinson R-44, потерпевший крушение в Подмосковье, перед вылетом прошёл все осмотры и был исправен. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Перед вылетом вертолёт Robinson R-44 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены", — отметил собеседник агентства.

При этом в службе движения аэродрома Мячково уточнили, что вылет вертолёта был санкционированным. Между тем следователи возбудили по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Криминалисты уже выдвинулись на место крушения Robinson R-44, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.