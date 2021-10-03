Разбившийся в Подмосковье вертолёт перед вылетом прошёл все проверки
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. На место трагедии выехали следователи и криминалисты.
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Вертолёт Robinson R-44, потерпевший крушение в Подмосковье, перед вылетом прошёл все осмотры и был исправен. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Перед вылетом вертолёт Robinson R-44 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены", — отметил собеседник агентства.
При этом в службе движения аэродрома Мячково уточнили, что вылет вертолёта был санкционированным. Между тем следователи возбудили по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Криминалисты уже выдвинулись на место крушения Robinson R-44, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Напомним, вертолёт Robinson R-44 вечером в воскресенье, 3 октября, потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. На борту находилось три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. Ещё одна версия — техническая неисправность.
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