НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Разбившийся в Подмосковье вертолёт перед вылетом прошёл все проверки

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. На место трагедии выехали следователи и криминалисты.

3 октября, 19:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Вертолёт Robinson R-44, потерпевший крушение в Подмосковье, перед вылетом прошёл все осмотры и был исправен. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Перед вылетом вертолёт Robinson R-44 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены", — отметил собеседник агентства.

При этом в службе движения аэродрома Мячково уточнили, что вылет вертолёта был санкционированным. Между тем следователи возбудили по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Криминалисты уже выдвинулись на место крушения Robinson R-44, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

Напомним, вертолёт Robinson R-44 вечером в воскресенье, 3 октября, потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области. На борту находилось три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. Ещё одна версия — техническая неисправность.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пилотом разбившегося в Подмосковье вертолёта оказался участник чемпионатов Европы по авиаралли

сегодня в 18:53

Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

сегодня в 18:26

В Кабуле прогремели ещё два взрыва

сегодня в 19:13

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

сегодня в 20:21

Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований

сегодня в 20:08

Новости партнеров

Layer 1