Три человека погибли при крушении вертолёта в Подмосковье
Винтокрылая машина выполняла учебно-тренировочный полёт.
Фото © ГУ МЧС России по Московской области
Легкомоторный вертолёт Robinson потерпел крушение в Московской области. По данным регионального МЧС, ЧП произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе.
Источник в экстренных службах сообщил Лайфу, что на борту вертолёта находилось три человека, все они погибли. По данным ТАСС, винтокрылая машина принадлежит аэроклубу "Кондор-М", она выполняла учебно-тренировочный полёт.
А ранее Лайф рассказывал о происшествии с частным вертолётом на Камчатке, который завалился на бок при посадке. Тогда пилот вышел из вертолёта марки Sud-Aviation Gazelle, после чего поехал грунт и воздушное судно опрокинулось.
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