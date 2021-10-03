Три человека погибли при крушении вертолёта в Подмосковье

Легкомоторный вертолёт Robinson потерпел крушение в Московской области. По данным регионального МЧС, ЧП произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе.

Источник в экстренных службах сообщил Лайфу, что на борту вертолёта находилось три человека, все они погибли. По данным ТАСС, винтокрылая машина принадлежит аэроклубу "Кондор-М", она выполняла учебно-тренировочный полёт.