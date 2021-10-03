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Три человека погибли при крушении вертолёта в Подмосковье

Винтокрылая машина выполняла учебно-тренировочный полёт.

3 октября, 17:48
<p>Фото © ГУ МЧС России по Московской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Московской области

Легкомоторный вертолёт Robinson потерпел крушение в Московской области. По данным регионального МЧС, ЧП произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе.

Источник в экстренных службах сообщил Лайфу, что на борту вертолёта находилось три человека, все они погибли. По данным ТАСС, винтокрылая машина принадлежит аэроклубу "Кондор-М", она выполняла учебно-тренировочный полёт.

А ранее Лайф рассказывал о происшествии с частным вертолётом на Камчатке, который завалился на бок при посадке. Тогда пилот вышел из вертолёта марки Sud-Aviation Gazelle, после чего поехал грунт и воздушное судно опрокинулось.

На Камчатке обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолёта Ка-27

На Камчатке обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолёта Ка-27

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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