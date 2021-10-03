"Звёздочка", горчичники и кастрюля с картошкой до сих пор остаются эффективными способами лечения простуды и активно используются россиянами. О принципе действия советских и народных методов рассказала терапевт Елена Черненко.

По её словам, польза "Звёздочки" в том, что она раздражает слизистую, благодаря чему в носу усиливаются выделения, выводящие вместе с собой выработанные организмом противовоспалительные вещества. В результате вирусы умирают. Тот же принцип действия лежит и в работе ингалятора "Ингалипт": слизистая раздражается, происходит приток крови к органам, выделения увеличиваются и уносят с собой вирусы. Польза банок и горчичников, а также растирания рук и ног водкой заключается не только в раздражении, но и в прогреве.

"С одной стороны, мы вызываем раздражение и воспаление, а с другой — организм в ответ выделяет противовоспалительные вещества. Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма — вирусы", — пояснила Черненко беседе с Пятым каналом.

Она также рассказала, что когда человек дышит над картошкой, то тёплый воздух увлажняет слизистую, снимает отёк, тем самым избавляя пациента от кашля и спазма в горле. По словам терапевта, популярный в СССР и нелюбимый многими детьми рыбий жир до сих пор остаётся актуальным. Но его современный формат лучше, так как в нём разделены омега-3 и витамин D.