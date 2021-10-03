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Мишустин поздравил финалистов студенческого ЧМ по программированию

Уже более 40 лет это соревнование является важным событием в IT-отрасли.

3 октября, 17:25
<p>Кадр из видео © Правительство России</p>

Кадр из видео © Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил финалистов Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), который проходит в Москве. Поприветствовал ребят он в видеообращении, опубликованном на сайте Правительства России.

Мишустин поздравил финалистов студенческого ЧМ по программированию. Видео © Правительство России

"Хочу поздравить с выходом в финал чемпионата мира по программированию. Уже более 40 лет соревнование в искусстве программирования является важным событием в IT-отрасли", заявил премьер-министр.

Мишустин отметил, что чемпионат позволяет участникам показать все свои глубокие математические знания, мастерство, оперативность, командное единство и, конечно, помогает войти в число лидеров IT-индустрии. А программирование лежит в основе всех IT-специальностей.

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"Мы гордимся успехами студентов ведущих российских вузов, которые уже многие годы становятся победителями и призёрами чемпионата мира по программированию. Это яркое доказательство того, что Россия обладает одной из лучших физико-математических школ, а инвестиции в талантливых студентов дают серьёзную отдачу", заявил Михаил Мишустин, пожелав удачи и заслуженных побед всем командам.

Ранее Лайф писал о том, что Мишустин утвердил лауреатов премии имени Юрия Гагарина. Это десять авторских коллективов, которые отличились при разработке различных систем для астронавтов и полётов в космос.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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