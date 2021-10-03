Соратница Саакашвили рассказала о его надёжной дружбе с Зеленским
Пока что опальный политик требует встречи с консулом Незалежной, гражданином которой теперь является.
Фото © ТАСС / ZUMA / AP / Evan Vucci
Член основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе рассказала о его дружбе с украинским президентом Владимиром Зеленским, комментируя обещание лидера Незалежной лично заниматься возвращением политика.
"Всем известно, что их связывает крепкая дружба. Он был уверен в его [Зеленского] такой позиции", — сказала она журналистам, намекнув, что экс-глава Грузии дал ей некое поручение, о котором она расскажет позднее.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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