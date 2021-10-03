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Зеленский пообещал заниматься вопросом возвращения Саакашвили на Украину

Для этого он намерен задействовать возможности, которые ему предоставила власть.

3 октября, 09:05
<p>Фото ©<a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-d-4177" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что Киев будет заниматься возвращением в страну задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии и украинского гражданина Михаила Саакашвили.

"Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься", — добавил президент.

Зеленский отметил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию. По его мнению, это было неправильным решением.

Киев попросил Грузию допустить к Саакашвили украинского консула

Киев попросил Грузию допустить к Саакашвили украинского консула

Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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Комментариев: 1

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Прохор Ивановсегодня в 09:59

Обещать на Украине могут.)))

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