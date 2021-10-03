Зеленский пообещал заниматься вопросом возвращения Саакашвили на Украину
Для этого он намерен задействовать возможности, которые ему предоставила власть.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что Киев будет заниматься возвращением в страну задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии и украинского гражданина Михаила Саакашвили.
"Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься", — добавил президент.
Зеленский отметил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию. По его мнению, это было неправильным решением.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
Комментариев: 1
Обещать на Украине могут.)))