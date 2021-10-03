В Сеть слили доказательства вмешательства Британии в политику России
По предварительным данным, опубликованные в Интернете документы принадлежат правительственной организации Global Britain Fund.
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В Интернет в открытый доступ попал отчёт о работе Посольства Великобритании в России, доказывающий вмешательство Лондона во внутреннюю политику РФ в 2018 году. Об этом сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, документы принадлежат правительственной организации Великобритании Global Britain Fund. Согласно материалам, Лондон оказывал финансовую поддержку некоммерческим организациям, действующим на территории России и включённым Москвой в список иноагентов. Из опубликованных данных следует, что компании получали деньги за пропаганду нетрадиционных ценностей, создание и увеличение сети блогеров, налаживание отношений с политиками, представителями вузов и правозащитными организациями.
В опубликованных материалах говорится о том, что на финансовую поддержку британского правительства также претендовали некоторые СМИ, признанные в России иноагентами.
Ранее председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин предупредил, что вмешательство в выборы в России извне будет постоянным. Он уверен, что Россия должна противодействовать этому и выстраивать отношения с другими странами без двойных стандартов.
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