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В Сеть слили доказательства вмешательства Британии в политику России

По предварительным данным, опубликованные в Интернете документы принадлежат правительственной организации Global Britain Fund.

3 октября, 16:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Интернет в открытый доступ попал отчёт о работе Посольства Великобритании в России, доказывающий вмешательство Лондона во внутреннюю политику РФ в 2018 году. Об этом сообщает Пятый канал.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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По предварительным данным, документы принадлежат правительственной организации Великобритании Global Britain Fund. Согласно материалам, Лондон оказывал финансовую поддержку некоммерческим организациям, действующим на территории России и включённым Москвой в список иноагентов. Из опубликованных данных следует, что компании получали деньги за пропаганду нетрадиционных ценностей, создание и увеличение сети блогеров, налаживание отношений с политиками, представителями вузов и правозащитными организациями.

В опубликованных материалах говорится о том, что на финансовую поддержку британского правительства также претендовали некоторые СМИ, признанные в России иноагентами.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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