В Сеть слили доказательства вмешательства Британии в политику России

В Интернет в открытый доступ попал отчёт о работе Посольства Великобритании в России, доказывающий вмешательство Лондона во внутреннюю политику РФ в 2018 году. Об этом сообщает Пятый канал.







По предварительным данным, документы принадлежат правительственной организации Великобритании Global Britain Fund. Согласно материалам, Лондон оказывал финансовую поддержку некоммерческим организациям, действующим на территории России и включённым Москвой в список иноагентов. Из опубликованных данных следует, что компании получали деньги за пропаганду нетрадиционных ценностей, создание и увеличение сети блогеров, налаживание отношений с политиками, представителями вузов и правозащитными организациями.

В опубликованных материалах говорится о том, что на финансовую поддержку британского правительства также претендовали некоторые СМИ, признанные в России иноагентами.