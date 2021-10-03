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Президент Абхазии временно отстранил главу МВД из-за драки с депутатом

По некоторым данным, Дбар устроил потасовку с парламентарием на набережной Сухума.

3 октября, 16:31
<p>Фото © МВД Абхазии</p>

Фото © МВД Абхазии

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар был временно отстранён от служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой с его участием 30 сентября. Из-за случившегося президенту Абхазии пришлось отменить визит в Москву, сообщила пресс-служба главы республики.

"В связи с инцидентом президент провёл совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, возложив исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу", — сообщила пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

Инцидент с участием министра произошёл 30 сентября возле ресторана на набережной Сухума. Депутат парламента Гарри Кокая пять раз выстрелил в воздух из пистолета. На место прибыли сотрудники МВД во главе с Дмитрием Дбаром. Однако правоохранителям народный избранник отдать оружие отказался. По предварительным данным, в результате между депутатом и министром произошла потасовка, в ходе которой Кокая получил телесные повреждения.

Ранее Лайф сообщал, что в Абхазии депутат Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата у здания МВД. Сотрудники ведомства считают, что он проявил "явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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