Президент Абхазии временно отстранил главу МВД из-за драки с депутатом
По некоторым данным, Дбар устроил потасовку с парламентарием на набережной Сухума.
Фото © МВД Абхазии
Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар был временно отстранён от служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой с его участием 30 сентября. Из-за случившегося президенту Абхазии пришлось отменить визит в Москву, сообщила пресс-служба главы республики.
"В связи с инцидентом президент провёл совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, возложив исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу", — сообщила пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
Инцидент с участием министра произошёл 30 сентября возле ресторана на набережной Сухума. Депутат парламента Гарри Кокая пять раз выстрелил в воздух из пистолета. На место прибыли сотрудники МВД во главе с Дмитрием Дбаром. Однако правоохранителям народный избранник отдать оружие отказался. По предварительным данным, в результате между депутатом и министром произошла потасовка, в ходе которой Кокая получил телесные повреждения.
Ранее Лайф сообщал, что в Абхазии депутат Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата у здания МВД. Сотрудники ведомства считают, что он проявил "явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом".
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