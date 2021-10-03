Президент Абхазии временно отстранил главу МВД из-за драки с депутатом

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар был временно отстранён от служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой с его участием 30 сентября. Из-за случившегося президенту Абхазии пришлось отменить визит в Москву, сообщила пресс-служба главы республики.

"В связи с инцидентом президент провёл совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, возложив исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу", — сообщила пресс-секретарь президента Марианна Квициния.