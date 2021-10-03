В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей
Местных жителей и туристов призвали воздержаться от прогулок в эти дни.
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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей над морем на участке Магри — Весёлое. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
"По данным Росгидромета, в течение суток 4 октября, а также 5 и 6 октября 2021 года на участке Магри — Весёлое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", — сообщается в релизе.
Местная администрация попросила жителей и туристов воздержаться от прогулок, а также предупредила, что все городские службы переведены на усиленный режим работы.
Ранее Лайф писал о том, что гигантский смерч в море сняли на видео у берегов Корсики. Огромная воронка высотой в несколько десятков метров кружила в относительной близости от суши.
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