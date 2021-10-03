В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей над морем на участке Магри — Весёлое. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"По данным Росгидромета, в течение суток 4 октября, а также 5 и 6 октября 2021 года на участке Магри — Весёлое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", — сообщается в релизе.

Местная администрация попросила жителей и туристов воздержаться от прогулок, а также предупредила, что все городские службы переведены на усиленный режим работы.