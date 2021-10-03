"Сочи" нанёс первое поражение "Зениту" в РПЛ и забрался в тройку лидеров

В конце первого тайма команда Сергея Семака осталась в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна, однако через пару минут Дзюба открыл счёт в игре. Время южан пришло во втором тайме, когда сначала Кассьерра, а затем и Терехов забили по разу в ворота Крицюка и принесли победу команде Владимира Федотова.