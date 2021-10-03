"Сочи" нанёс первое поражение "Зениту" в РПЛ и забрался в тройку лидеров
В конце первого тайма подшефные Сергея Семака остались в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна.
Фото © ФК "Зенит"
Футбольный клуб "Сочи" на выезде нанёс поражение "Зениту" в матче десятого тура РПЛ со счётом 2:1.
В конце первого тайма команда Сергея Семака осталась в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна, однако через пару минут Дзюба открыл счёт в игре. Время южан пришло во втором тайме, когда сначала Кассьерра, а затем и Терехов забили по разу в ворота Крицюка и принесли победу команде Владимира Федотова.
Таким образом, в активе "Сочи" теперь 18 очков и промежуточное третье место в таблице. "Зенит" по-прежнему находится на первом месте. Однако для петербуржцев это стало первым поражением в этом сезоне чемпионата страны.
Комментариев: 0