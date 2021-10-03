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"Сочи" нанёс первое поражение "Зениту" в РПЛ и забрался в тройку лидеров

В конце первого тайма подшефные Сергея Семака остались в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна.

3 октября, 16:18
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Сочи" на выезде нанёс поражение "Зениту" в матче десятого тура РПЛ со счётом 2:1.

В конце первого тайма команда Сергея Семака осталась в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна, однако через пару минут Дзюба открыл счёт в игре. Время южан пришло во втором тайме, когда сначала Кассьерра, а затем и Терехов забили по разу в ворота Крицюка и принесли победу команде Владимира Федотова.

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Таким образом, в активе "Сочи" теперь 18 очков и промежуточное третье место в таблице. "Зенит" по-прежнему находится на первом месте. Однако для петербуржцев это стало первым поражением в этом сезоне чемпионата страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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