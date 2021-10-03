"Как в Токио, но с золотыми медалями": Винер-Усманова выразила надежду, что сёстры Аверины поедут на Олимпиаду в Париж
Напомним, на Играх в японской столице наша сборная осталась без победы из-за спорных решений судей.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости" выразила надежду, что Дина и Арина Аверины будут готовиться к Олимпийским играм в Париже и поедут на них.
"Спасибо всем болельщикам, которые болели за нас. Думаю, эти девочки (Аверины. — Прим. Лайфа) будут готовиться к Играм в Париже. Будут выступать как в Токио, но с золотыми медалями", — подчеркнула Винер-Усманова.
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Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины Арина Аверина в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи.
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