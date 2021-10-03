Эксперт рассказал, как Украина могла помешать сделке России и Венгрии по газу
Он отметил, что теперь Киеву грозит не только риск финансовых потерь, но и увеличение расходов на ГТС.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Незалежная могла спрогнозировать прекращение транзита газа из России в Венгрию и принять меры, чтобы этого не допустить. Такое мнение озвучил украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Венгрия не делала никакого секрета из контракта с "Газпромом", на Украине все обо всём знали. Только почему-то акцент делали на "Северном потоке – 2", что, мол, именно он наносит ущерб Украине, и в то же время игнорировали "Турецкий поток", — написал он в колонке для украинского издания "Главред".
При этом Корольчук заключает, что Венгрия могла не отказываться от украинского транзита, но для этого киевским политикам следовало вести переговоры с коллегами из Будапешта. Но сейчас говорить о свершившемся факте уже нет смысла.
"Последствия такой остановки со стороны России всё же будут иметь для нас последствия, поскольку мы недополучим за три года около 300 миллионов долларов. К тому же наши потери будут отражаться на работе украинской ГТС [Газотранспортная система Украины]. Потому что сокращение транзита — это не просто потеря средств, а ещё и увеличение расходов ГТС", — написал эксперт.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
Комментариев: 1
Да этот Корольчук такой же хуторской "эксперт", как и все остальные у них там.