Эксперт рассказал, как Украина могла помешать сделке России и Венгрии по газу

Незалежная могла спрогнозировать прекращение транзита газа из России в Венгрию и принять меры, чтобы этого не допустить. Такое мнение озвучил украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Венгрия не делала никакого секрета из контракта с "Газпромом", на Украине все обо всём знали. Только почему-то акцент делали на "Северном потоке – 2", что, мол, именно он наносит ущерб Украине, и в то же время игнорировали "Турецкий поток", — написал он в колонке для украинского издания "Главред".

При этом Корольчук заключает, что Венгрия могла не отказываться от украинского транзита, но для этого киевским политикам следовало вести переговоры с коллегами из Будапешта. Но сейчас говорить о свершившемся факте уже нет смысла.