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В Госдуме предложили отменить подоходный налог для части россиян

Депутат напомнил, что ранее была повышена ставка для граждан с доходом более пяти миллионов рублей в год.

3 октября, 15:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Те россияне, которые зарабатывают не более 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от уплаты подоходного налога. Таким мнением с Ura.ru поделился депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов, подчеркнув, что Россия к этому всё равно придёт.

"Сегодня уже первый шаг сделан, когда те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог не 13, а 15%", — напомнил Нилов.

Депутат отметил, что эти финансовые потоки идут на лечение детей с редкими заболеваниями. Парламентарий полагает, что законодательство нужно менять и дальше, освободив от НДФЛ людей, которые зарабатывают не больше 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, страна всё равно к этому придёт.

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Ранее Минтруд разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. При назначении различных льгот будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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