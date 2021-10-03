Самолёт с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в Канаде

Частный легкомоторный самолёт Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате несчастного случая погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает местный телеканал CTV News.

Самолёт упал рядом с мостом Согласия, недалеко от места проведения музыкального фестиваля Osheaga Get Together в парке "Жан-Драпо". Борт принадлежал компании Publicity Aerogram, которая занимается воздушной рекламой. Известно, что самолёт потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Сен-Матье-де-Лапрери.

"К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", — приводит CTV News слова сотрудника местной полиции Вероник Комтуа.

Расследованием крушения занимаются сотрудники Совета по расследованию несчастных случаев на транспорте и безопасности Канады. Также уточняется, что этот самолёт уже совершал аварийную посадку в 2006 году.