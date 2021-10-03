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Самолёт с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в Канаде

На борту Cessna 172 было только два человека, воздушное судно рухнуло недалеко от места проведения музыкального фестиваля.

3 октября, 15:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/summedupcanada" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News SummedUp Canada</a></p>

Фото © Twitter / News SummedUp Canada

Частный легкомоторный самолёт Cessna 172 с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате несчастного случая погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает местный телеканал CTV News.

Самолёт упал рядом с мостом Согласия, недалеко от места проведения музыкального фестиваля Osheaga Get Together в парке "Жан-Драпо". Борт принадлежал компании Publicity Aerogram, которая занимается воздушной рекламой. Известно, что самолёт потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Сен-Матье-де-Лапрери.

"К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", — приводит CTV News слова сотрудника местной полиции Вероник Комтуа.

Расследованием крушения занимаются сотрудники Совета по расследованию несчастных случаев на транспорте и безопасности Канады. Также уточняется, что этот самолёт уже совершал аварийную посадку в 2006 году.

Ранее Лайф сообщал, что в США самолёт разорвало на части от столкновения с рекламным щитом. В результате происшествия никто не пострадал. В качестве меры предосторожности пилота доставили в больницу.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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