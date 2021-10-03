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Москвичей обрадовали приходом "старого бабьего лета"

Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода с дневной температурой до плюс 7–12 градусов.

3 октября, 15:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В столице и во всей Центральной России на следующей неделе наконец-то ожидается "старое бабье лето" с настоящей золотой осенью и солнечной погодой. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Преимущественно солнечная и сухая погода" порадует москвичей из-за господства антициклона скандинавского происхождения. Отмечается, что температура должна соответствовать климатической норме начала октября.

В центральной части России температура ночью будет около нуля градусов с вероятностью лёгких заморозков в среду, четверг и пятницу. Но днём воздух будет прогреваться до плюс 7–12 градусов. Ветер прогнозируют переменный и слабый.

Метеоролог Тишковец предрёк москвичам "прокси" бабье лето

Метеоролог Тишковец предрёк москвичам "прокси" бабье лето

"Начнётся настоящее, пусть старое, но всё-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток", — отметил синоптик.

Ранее Лайф писал о скандинавском антициклоне в Москве, который принесёт с собой тепло и серию рекордов высокого атмосферного давления.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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