Москвичей обрадовали приходом "старого бабьего лета"

В столице и во всей Центральной России на следующей неделе наконец-то ожидается "старое бабье лето" с настоящей золотой осенью и солнечной погодой. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Преимущественно солнечная и сухая погода" порадует москвичей из-за господства антициклона скандинавского происхождения. Отмечается, что температура должна соответствовать климатической норме начала октября.

В центральной части России температура ночью будет около нуля градусов с вероятностью лёгких заморозков в среду, четверг и пятницу. Но днём воздух будет прогреваться до плюс 7–12 градусов. Ветер прогнозируют переменный и слабый.

"Начнётся настоящее, пусть старое, но всё-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток", — отметил синоптик.

