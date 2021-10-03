Названы имена победителей двух треков конкурса "Лидеры России" на Дальнем Востоке

Девять человек стали победителями треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" на Дальнем Востоке в рамках конкурса "Лидеры России", который проходит на базе флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Ими стали участники из четырёх регионов округа — Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв и Бурятии.

"Финалисты ДФО — это люди из разных отраслей: энергетики, транспорта, металлургии, логистики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и многих других. Их объединяет стремление к ответственному и честному лидерству. В напряжённом, но очень интересном состязании победу одержали девять участников, из них пятеро победителей — в треке "Бизнес и промышленность" и четверо — в треке "Государственное управление", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Одним из лидеров трека "Бизнес и промышленность" стал Сергей Королёв из Комсомольска-на-Амуре, который работает заместителем главного инженера Амурского судостроительного завода. В "Государственном управлении" победу одержал заместитель главы Администрации города Владивостока Азат Ислаев, который благодаря конкурсу укрепил свои управленческие навыки.