Предполагаемый убийца студенток в Оренбуржье попался на угоне машины

Подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток в Оренбургской области сам привлёк к себе внимание полицейских тем, что попытался угнать машину. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Личность предполагаемого убийцы удалось установить сегодня утром, но его точное местонахождение до сих пор не было известно. Однако всё изменилось после того, как на пульт дежурной службы поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110 в городе Орске Оренбургской области. После непродолжительной погони и стрельбы по колёсам машину удалось остановить, преступник бросился от полицейских в поля. Там его и задержали.