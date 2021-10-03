Предполагаемый убийца студенток в Оренбуржье попался на угоне машины
После непродолжительной погони правоохранителям удалось остановить автомобиль.
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Подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток в Оренбургской области сам привлёк к себе внимание полицейских тем, что попытался угнать машину. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Личность предполагаемого убийцы удалось установить сегодня утром, но его точное местонахождение до сих пор не было известно. Однако всё изменилось после того, как на пульт дежурной службы поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110 в городе Орске Оренбургской области. После непродолжительной погони и стрельбы по колёсам машину удалось остановить, преступник бросился от полицейских в поля. Там его и задержали.
Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Позднее по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде.
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