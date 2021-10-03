Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

Московский "Спартак" на домашней арене обыграл череповецкую "Северсталь" со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в конце первого периода открыл Сергей Широков, а уже в середине второго игрового отрезка Виртанен удвоил преимущество красно-белых. Стоит отметить и голкипера москвичей Алексея Красикова, который сумел сохранить свои ворота "на замке".