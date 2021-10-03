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Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

Для красно-белых это уже вторая подряд победа. Следующий матч они также проведут на родном льду против "Металлурга".

3 октября, 16:31
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на домашней арене обыграл череповецкую "Северсталь" со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в конце первого периода открыл Сергей Широков, а уже в середине второго игрового отрезка Виртанен удвоил преимущество красно-белых. Стоит отметить и голкипера москвичей Алексея Красикова, который сумел сохранить свои ворота "на замке".

"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче КХЛ

"Спартак" победил "Нефтехимик" в матче КХЛ

Для "Спартака" это вторая победа подряд. Следующий матч красно-белые проведут также на домашней арене, соперником станет магнитогорский "Металлург".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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