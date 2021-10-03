Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ
Для красно-белых это уже вторая подряд победа. Следующий матч они также проведут на родном льду против "Металлурга".
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на домашней арене обыграл череповецкую "Северсталь" со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счёт в конце первого периода открыл Сергей Широков, а уже в середине второго игрового отрезка Виртанен удвоил преимущество красно-белых. Стоит отметить и голкипера москвичей Алексея Красикова, который сумел сохранить свои ворота "на замке".
Для "Спартака" это вторая победа подряд. Следующий матч красно-белые проведут также на домашней арене, соперником станет магнитогорский "Металлург".
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