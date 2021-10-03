Лайф публикует видео задержания предполагаемого убийцы студенток в Оренбуржье
Ранее стало известно, что мужчина привлёк к себе внимание полицейских, пытаясь угнать автомобиль.
Лайф публикует видео задержания предполагаемого убийцы студенток в Оренбуржье. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором полицейские задерживают мужчину, подозреваемого в расправе над тремя студентками в Оренбургской области.
На кадрах видно, что злоумышленника скручивают. Затем подъезжает полицейская машина, которая увозит задержанного. При этом в спецоперации по поимке подозреваемого принимают участие более десятка правоохранителей.
Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Позднее по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде.
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