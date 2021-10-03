Лайф публикует видео задержания предполагаемого убийцы студенток в Оренбуржье

В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором полицейские задерживают мужчину, подозреваемого в расправе над тремя студентками в Оренбургской области.

На кадрах видно, что злоумышленника скручивают. Затем подъезжает полицейская машина, которая увозит задержанного. При этом в спецоперации по поимке подозреваемого принимают участие более десятка правоохранителей.