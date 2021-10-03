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Эрдоган показал, как играет в баскетбол, чтобы развеять слухи о своей болезни

На кадрах он успешно ловит мяч и несколько раз закидывает его в кольцо, а затем интересуется счётом.

3 октября, 16:55

Видео © Telegram / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём телеграм-канале опубликовал видео, как он играет в баскетбол. Сделал он это на фоне слухов о том, что его здоровье ухудшилось.

Как ранее писало издание Foreign Policy, на недавних видеозаписях с участием Эрдогана президент выглядит не очень здоровым. Журналисты обратили внимание, что иногда при ходьбе он испытывает трудности, нуждается в помощи жены и невнятно произносит фразы. Судя по всему, ролик со своей игрой в баскетбол он опубликовал для того, чтобы развеять эти догадки.

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В видеоролике глава государства играет в именной спортивной форме под номером 15. При этом он является капитаном команды и подбадривает других игроков приблизительно его же возраста. На кадрах видно, что для 67-летнего мужчины Эрдоган имеет достаточно хорошую реакцию. Он успешно ловит мяч и несколько раз закидывает его в кольцо, а затем интересуется счётом.

"Для здоровья важно заниматься спортом, и я три раза в неделю это делаю. Движение — это счастье", — подписал он видеоролик.

Ранее Эрдоган посещал с рабочим визитом Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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