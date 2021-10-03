Врачи указали на необычные симптомы сердечного приступа

Зубная боль может быть одним из симптомов сердечного приступа. Такие данные приводит научный журнал Medicine Net.

Отмечается, что нередко при сердечном приступе человек ощущает неприятное переполнение или сдавливание в груди. Реже эти ощущения отдаются болью в челюсть. Также пациент может испытывать боль в руке и в верхней части спины. Всё это может сопровождаться рвотой.

"Слишком часто пациенты связывают симптомы сердечного приступа с расстройством желудка, усталостью или стрессом", — говорится в статье.

По словам специалистов, длительные головные боли, тошнота, потливость, изжога или несварение желудка являются достаточно вескими причинами обратиться к врачу, поскольку запоздалое лечение может привести к необратимому снижению функции сердца.