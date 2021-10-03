Врачи указали на необычные симптомы сердечного приступа
При их наличии не стоит медлить с обращением за медицинской помощью.
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Зубная боль может быть одним из симптомов сердечного приступа. Такие данные приводит научный журнал Medicine Net.
Отмечается, что нередко при сердечном приступе человек ощущает неприятное переполнение или сдавливание в груди. Реже эти ощущения отдаются болью в челюсть. Также пациент может испытывать боль в руке и в верхней части спины. Всё это может сопровождаться рвотой.
"Слишком часто пациенты связывают симптомы сердечного приступа с расстройством желудка, усталостью или стрессом", — говорится в статье.
По словам специалистов, длительные головные боли, тошнота, потливость, изжога или несварение желудка являются достаточно вескими причинами обратиться к врачу, поскольку запоздалое лечение может привести к необратимому снижению функции сердца.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какое лекарство при сердечном приступе может убить человека.
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