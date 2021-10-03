Саакашвили рассказал о селфи с полицейскими при задержании
Сейчас политик находится в тюрьме в нескольких десятках километров от Тбилиси.
Кадр из видео © YouTube / МВД Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что все сотрудники полиции, которые находились рядом во время его задержания в Тбилиси, пытались сделать с ним селфи. Об этом сообщила член партии "Единое нацдвижение" Екатерина Херхеулидзе.
"Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошёл к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", — заявила Херхеулидзе.
По словам представителя партии, Саакашвили "много смеялся, узнав про заявление руководства, что, оказывается, находился в Грузии лишь полтора дня".
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
Комментариев: 0