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Саакашвили рассказал о селфи с полицейскими при задержании

Сейчас политик находится в тюрьме в нескольких десятках километров от Тбилиси.

3 октября, 17:32
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mlpKn_k_t4I" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Грузии</a></p>

Кадр из видео © YouTube / МВД Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что все сотрудники полиции, которые находились рядом во время его задержания в Тбилиси, пытались сделать с ним селфи. Об этом сообщила член партии "Единое нацдвижение" Екатерина Херхеулидзе.

"Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошёл к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", — заявила Херхеулидзе.

По словам представителя партии, Саакашвили "много смеялся, узнав про заявление руководства, что, оказывается, находился в Грузии лишь полтора дня".

Соратница Саакашвили загадочно анонсировала его скорое освобождение

Соратница Саакашвили загадочно анонсировала его скорое освобождение

Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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