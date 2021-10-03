Саакашвили рассказал о селфи с полицейскими при задержании

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что все сотрудники полиции, которые находились рядом во время его задержания в Тбилиси, пытались сделать с ним селфи. Об этом сообщила член партии "Единое нацдвижение" Екатерина Херхеулидзе.

"Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошёл к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", — заявила Херхеулидзе.