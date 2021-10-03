Путин наградил орденом Александра Невского главу "Сириуса" Шмелёву

Напомним, что 3 октября Шмелёвой исполнилось 50 лет. С 2011 по 2014 год она была вице-президентом благотворительного фонда "Система". А с 2015 года встала во главе образовательного фонда "Талант и успех", учреждённого российскими деятелями науки, спорта и искусства. В июне 2015 года по инициативе главы государства данная организация создала образовательный центр "Сириус" на базе олимпийских объектов Сочи.