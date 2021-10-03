Путин наградил орденом Александра Невского главу "Сириуса" Шмелёву
Глава государства отметил её за вклад в поддержку одарённых детей и молодёжи, многолетнюю добросовестную работу.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского руководителя фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус", сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елену Шмелёву.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, она заслужила данную награду "за большой вклад в поддержку одарённых детей и молодёжи, многолетнюю добросовестную работу".
Напомним, что 3 октября Шмелёвой исполнилось 50 лет. С 2011 по 2014 год она была вице-президентом благотворительного фонда "Система". А с 2015 года встала во главе образовательного фонда "Талант и успех", учреждённого российскими деятелями науки, спорта и искусства. В июне 2015 года по инициативе главы государства данная организация создала образовательный центр "Сириус" на базе олимпийских объектов Сочи.
А ранее Владимир Путин посмертно наградил нескольких медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Ордена Пирогова удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов, как врачи, так и медсёстры.
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