Пилотом разбившегося в Подмосковье вертолёта оказался участник чемпионатов Европы по авиаралли

Лайф выяснил личность одного из погибших в результате крушения вертолёта в городском округе Лыткарино — им оказался 57-летний авиатор Александр Шапочкин. Источник сообщил, что личности ещё двух жертв катастрофы устанавливаются.

Александр Шапочкин провёл в небе более 6000 часов и являлся неоднократным участником чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России. Помимо прогулочных полётов на вертолёте он преподавал в ЧОУ ДПО "АУЦ "Рустехник" полный курс обучения пилотов.

Борт Robinson R-44 принадлежал аэроклубу "Кондор-М", который расположен на аэродроме Мячково. Во время учебно-тренировочного полёта винтокрылая машина упала в лесу, недалеко от населённого пункта Детский городок ЗИЛ. Сейчас на месте работают спасательные службы и МЧС.