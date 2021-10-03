Пилотом разбившегося в Подмосковье вертолёта оказался участник чемпионатов Европы по авиаралли
Александр Шапочкин занимался обучением лётчиков, а также совершал прогулочные полёты.
Кадр из видео © YouTube / НП "Кондор-М"
Лайф выяснил личность одного из погибших в результате крушения вертолёта в городском округе Лыткарино — им оказался 57-летний авиатор Александр Шапочкин. Источник сообщил, что личности ещё двух жертв катастрофы устанавливаются.
Александр Шапочкин провёл в небе более 6000 часов и являлся неоднократным участником чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России. Помимо прогулочных полётов на вертолёте он преподавал в ЧОУ ДПО "АУЦ "Рустехник" полный курс обучения пилотов.
Борт Robinson R-44 принадлежал аэроклубу "Кондор-М", который расположен на аэродроме Мячково. Во время учебно-тренировочного полёта винтокрылая машина упала в лесу, недалеко от населённого пункта Детский городок ЗИЛ. Сейчас на месте работают спасательные службы и МЧС.
Ранее стало известно о крушении легкомоторного вертолёта в Московской области. ЧП произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе. На борту вертолёта находилось три человека, все они погибли.
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