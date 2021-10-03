НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пилотом разбившегося в Подмосковье вертолёта оказался участник чемпионатов Европы по авиаралли

Александр Шапочкин занимался обучением лётчиков, а также совершал прогулочные полёты.

3 октября, 18:53
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HckncXM_th4&t=27s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НП "Кондор-М"</a></p>

Кадр из видео © YouTube / НП "Кондор-М"

Лайф выяснил личность одного из погибших в результате крушения вертолёта в городском округе Лыткарино — им оказался 57-летний авиатор Александр Шапочкин. Источник сообщил, что личности ещё двух жертв катастрофы устанавливаются.

Александр Шапочкин провёл в небе более 6000 часов и являлся неоднократным участником чемпионатов Европы по авиаралли в составе сборной России. Помимо прогулочных полётов на вертолёте он преподавал в ЧОУ ДПО "АУЦ "Рустехник" полный курс обучения пилотов.

Борт Robinson R-44 принадлежал аэроклубу "Кондор-М", который расположен на аэродроме Мячково. Во время учебно-тренировочного полёта винтокрылая машина упала в лесу, недалеко от населённого пункта Детский городок ЗИЛ. Сейчас на месте работают спасательные службы и МЧС.

Ранее стало известно о крушении легкомоторного вертолёта в Московской области. ЧП произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе. На борту вертолёта находилось три человека, все они погибли.

Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Разбившийся в Подмосковье вертолёт перед вылетом прошёл все проверки

сегодня в 19:02

Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

сегодня в 18:26

В Кабуле прогремели ещё два взрыва

сегодня в 19:13

"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России

сегодня в 20:44

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

сегодня в 20:21

Новости партнеров

Layer 1