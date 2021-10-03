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Китайский учёный предупредил о появлении "вируса X"

В связи с этим он предложил концепцию, которая позволит странам скооперироваться и работать над решением проблемы вместе.

3 октября, 18:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий заявил, что в будущем человечеству обязательно придётся бороться с новым вирусом X.

По его словам, на сегодняшний день мир столкнулся не только с пандемией ковида, но и с "инфодемией", когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Фу призвал извлечь из этого урок, поскольку новый вирус может возникнуть в любом месте и в любое время. Специалист считает, что ради спокойного будущего людям необходимо работать над решением проблемы вместе. Он рассказал о новом принципе, который поможет избежать необратимых последствий.

"Я предлагаю "принцип четырёх C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", сказал глава CDC.

Ранее в США озвучили меры по подготовке к новой "неминуемой пандемии". Исследователи уже улучшают методы создания вакцин, такие как технологии матричной РНК и векторных препаратов.

Становится более опасным: Учёные выяснили новую цель мутации коронавируса

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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