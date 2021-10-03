Китайский учёный предупредил о появлении "вируса X"

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий заявил, что в будущем человечеству обязательно придётся бороться с новым вирусом X.

По его словам, на сегодняшний день мир столкнулся не только с пандемией ковида, но и с "инфодемией", когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Фу призвал извлечь из этого урок, поскольку новый вирус может возникнуть в любом месте и в любое время. Специалист считает, что ради спокойного будущего людям необходимо работать над решением проблемы вместе. Он рассказал о новом принципе, который поможет избежать необратимых последствий.