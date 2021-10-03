Новая Зеландия запретит въезд непривитым от ковида иностранцам
Там будут принимать сертификаты о вакцинации любым препаратом из 22 одобренных в стране.
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Министр по борьбе с CoViD-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что с 1 ноября 2021 года полная вакцинация от коронавируса станет обязательной для прибывающих в страну туристов. Об этом сообщается в релизе правительства.
Прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своём статусе вакцинации при регистрации в специальной системе — Managed Isolation Allocation System. Приниматься будут сертификаты о вакцинации любым препаратом от CoViD-19 из 22 одобренных в стране. При этом последняя прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до прибытия. По приезде по-прежнему сохраняется условие о двухнедельном карантине.
Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Уточняется, что требование не распространяется на тех людей, кто имеет противопоказания к прививке.
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