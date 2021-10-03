В распоряжении Лайфа появились видео и фото с места падения легкомоторного вертолёта Robinson R-44 в Подмосковье. На кадрах видно жёлтое винтокрылое судно, которое потерпело крушение в лесополосе.

Место ЧП представляет из себя месиво из железа, веток деревьев и тел погибших. Там уже работают сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось, что в результате катастрофы погибли три человека. Всё произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе.