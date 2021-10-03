Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье
По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за ошибки пилота или технической неисправности.
Скриншот видео © LIFE
Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появились видео и фото с места падения легкомоторного вертолёта Robinson R-44 в Подмосковье. На кадрах видно жёлтое винтокрылое судно, которое потерпело крушение в лесополосе.
Место ЧП представляет из себя месиво из железа, веток деревьев и тел погибших. Там уже работают сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось, что в результате катастрофы погибли три человека. Всё произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в качестве основных версий крушения вертолёта рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилота.
Ранее вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку рядом с горой Острая в Камчатском крае. Позднее были обнаружены обломки вертолёта.
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