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Месиво из железа и тел: Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за ошибки пилота или технической неисправности.

3 октября, 18:26
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Скриншот видео © LIFE

Лайф публикует жуткое видео с места крушения вертолёта в Подмосковье. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились видео и фото с места падения легкомоторного вертолёта Robinson R-44 в Подмосковье. На кадрах видно жёлтое винтокрылое судно, которое потерпело крушение в лесополосе.

Место ЧП представляет из себя месиво из железа, веток деревьев и тел погибших. Там уже работают сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось, что в результате катастрофы погибли три человека. Всё произошло в лесополосе в городском округе Лыткарино в районе Тураевского шоссе.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в качестве основных версий крушения вертолёта рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилота.

На Камчатке обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолёта Ка-27

На Камчатке обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолёта Ка-27

Ранее вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку рядом с горой Острая в Камчатском крае. Позднее были обнаружены обломки вертолёта.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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