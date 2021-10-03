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Поставщик корма для отравившихся в Подмосковье собак производит яд для крыс

В приюте, где погибли животные, полагают, что это может быть связано со случившимся.

3 октября, 18:05

Названа возможная причина отравления 150 собак в Подмосковье. Видео © VK / "Лохматая душа"

Производитель корма, которым, вероятно, отравились животные в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове, также занимается выпуском химикатов для травли крыс. Это ядовитое вещество могло случайно попасть в пищу для собак, предположила создатель и директор приюта Валентина Силич.

"С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают ещё химикаты для травли крыс", — сказала она в эфире телеканала "Москва 24".

При этом она не считает отравление намеренным. По её мнению, возможная причина случившегося кроется в халатности производителя. Согласно её версии, ядовитое вещество просыпалось в процессе изготовления корма для четвероногих, что и повлекло отравление животных. Однако пока руководитель приюта воздерживается от однозначных оценок, так как результаты экспертиз будут известны только 5 октября.

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Напомним, около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления в приюте в Подмосковье. Исходя из симптомов и состояния питомцев, ветеринары предполагают, что они отравились фосфатом. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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