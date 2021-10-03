Поставщик корма для отравившихся в Подмосковье собак производит яд для крыс

Названа возможная причина отравления 150 собак в Подмосковье. Видео © VK / "Лохматая душа"

Производитель корма, которым, вероятно, отравились животные в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове, также занимается выпуском химикатов для травли крыс. Это ядовитое вещество могло случайно попасть в пищу для собак, предположила создатель и директор приюта Валентина Силич.

"С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают ещё химикаты для травли крыс", — сказала она в эфире телеканала "Москва 24".

При этом она не считает отравление намеренным. По её мнению, возможная причина случившегося кроется в халатности производителя. Согласно её версии, ядовитое вещество просыпалось в процессе изготовления корма для четвероногих, что и повлекло отравление животных. Однако пока руководитель приюта воздерживается от однозначных оценок, так как результаты экспертиз будут известны только 5 октября.