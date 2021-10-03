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"Ростов" вырвал победу у "Локомотива" в матче РПЛ

Для команды Марко Николича это стало вторым поражением по ходу текущей недели.

3 октября, 17:56
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

"Ростов" одержал волевую победу в матче десятого тура РПЛ, обыграв на выезде московский "Локомотив" со счётом 2:1.

Счёт в дебюте игры открыл Марадишвили, однако затем активнее играть стали именно гости. Сначала на помощь им пришёл автогол Керка, а в самом конце встречи Дмитрий Полоз принёс три очка команде с берегов Дона.

Благодаря этому результату "Ростов" смог подняться с последнего места в турнирной таблице, а "Локомотив" упустил реальный шанс приблизиться к лидеру сезона — "Зениту".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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