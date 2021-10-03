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Гвардиола и Клопп делят очки: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в АПЛ

Судьба матча решилась во втором тайме, когда команды и забили все голы в игре.

3 октября, 17:49

Фото © instagram.com/liverpoolfc

"Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.

Основные события игры произошли во втором тайме, на который и пришлись все голы. На точные удары Мане и Салаха команда Пепа Гвардиолы ответила мячами Де Брёйне и Фодена.

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Благодаря этому результату лидером стал "Челси", следом идёт "Ливерпуль", а строчкой ниже — "Манчестер Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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