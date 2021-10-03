Гвардиола и Клопп делят очки: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в АПЛ
Судьба матча решилась во втором тайме, когда команды и забили все голы в игре.
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"Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.
Основные события игры произошли во втором тайме, на который и пришлись все голы. На точные удары Мане и Салаха команда Пепа Гвардиолы ответила мячами Де Брёйне и Фодена.
Благодаря этому результату лидером стал "Челси", следом идёт "Ливерпуль", а строчкой ниже — "Манчестер Сити".
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