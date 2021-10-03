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Гол Соболева принёс "Спартаку" победу в матче против "Ахмата"

Этот результат позволил команде Руя Витории приблизиться к тройке лидеров турнирной таблицы.

3 октября, 18:03
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" переиграл "Ахмат" в заключительном матче десятого тура РПЛ.

Героем встречи стал нападающий москвичей Александр Соболев, который оказался автором единственного гола в конце первого тайма. Удвоить преимущество мог Зелимхан Бакаев, однако он не сумел реализовать пенальти во втором тайме.

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Благодаря этой победе команда Руя Витории сумела приблизиться к лидерам нынешнего чемпионата России. "Ахмат" же расположился на 11-й строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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