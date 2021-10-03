Гол Соболева принёс "Спартаку" победу в матче против "Ахмата"
Этот результат позволил команде Руя Витории приблизиться к тройке лидеров турнирной таблицы.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" переиграл "Ахмат" в заключительном матче десятого тура РПЛ.
Героем встречи стал нападающий москвичей Александр Соболев, который оказался автором единственного гола в конце первого тайма. Удвоить преимущество мог Зелимхан Бакаев, однако он не сумел реализовать пенальти во втором тайме.
Благодаря этой победе команда Руя Витории сумела приблизиться к лидерам нынешнего чемпионата России. "Ахмат" же расположился на 11-й строчке.
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