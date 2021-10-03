СМИ: Саакашвили попал на территорию Грузии в фуре с зеленью
А уже на границе, в городе Поти, политик пересел в легковушку.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Попасть на территорию Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили помог водитель фуры, который перевозил зелень, передаёт местное новостное агентство C News. Как сообщается, политик пересёк границу в вентиляционной кабине грузовика.
По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.
Ранее в Грузии заявили, что спецслужбы "с первой минуты" знали о приезде Саакашвили. Подробности спецоперации там пообещали в ближайшее время предоставить "заинтересованным сторонам".
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