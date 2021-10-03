СМИ: Саакашвили попал на территорию Грузии в фуре с зеленью

По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.