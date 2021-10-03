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СМИ: Саакашвили попал на территорию Грузии в фуре с зеленью

А уже на границе, в городе Поти, политик пересел в легковушку.

3 октября, 17:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Попасть на территорию Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили помог водитель фуры, который перевозил зелень, передаёт местное новостное агентство C News. Как сообщается, политик пересёк границу в вентиляционной кабине грузовика.

По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.

Ранее в Грузии заявили, что спецслужбы "с первой минуты" знали о приезде Саакашвили. Подробности спецоперации там пообещали в ближайшее время предоставить "заинтересованным сторонам".

Зеленский узнал об отъезде Саакашвили в Грузию из СМИ

Зеленский узнал об отъезде Саакашвили в Грузию из СМИ

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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