Зеленский узнал об отъезде Саакашвили в Грузию из СМИ
Лидер Незалежной пообещал заниматься вопросом возвращения одиозного политика.
Фото © ТАСС / Ткаченко Игорь
Бывший глава Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не предупреждал об отъезде на родину, украинский президент Владимир Зеленский узнал об этом из СМИ.
"Я не знал, что он поехал в Грузию, я очень удивился. Узнал про это из прессы", — сказал Зеленский на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии "Слуга народа".
Президент Украины заявил, что постоянно занимается вопросами возвращения граждан страны. И это относится и к Саакашвили. Дипломаты работают в Грузии, оказывая поддержку задержанному политику. Этот вопрос будет поднят на уровне премьер-министров.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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