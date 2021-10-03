Зеленский узнал об отъезде Саакашвили в Грузию из СМИ

Бывший глава Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не предупреждал об отъезде на родину, украинский президент Владимир Зеленский узнал об этом из СМИ.

"Я не знал, что он поехал в Грузию, я очень удивился. Узнал про это из прессы", — сказал Зеленский на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии "Слуга народа".