В Индии пассажирский самолёт застрял под мостом во время транспортировки из международного аэропорта Дели. Об этом пишет издание The Times of India.

Отмечается, что списанным воздушным судном заинтересовалось частное лицо и выкупило его у авиакомпании. Для перевозки на новое место с лайнера сняли крылья и киль, но, судя по всему, не рассчитали его высоту. В результате хвостовая часть самолёта застряла под пешеходным переходом, а видеозаписи с места инцидента начали появляться в соцсетях.