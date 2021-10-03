В Индии пассажирский самолёт застрял под мостом
Лайнер перевозил новый владелец, который неправильно рассчитал его габариты.
Фото © Twitter / Pichhi Puvvu | BrainLess Flower
В Индии пассажирский самолёт застрял под мостом. Видео © Twitter / Pichhi Puvvu | BrainLess Flower
В Индии пассажирский самолёт застрял под мостом во время транспортировки из международного аэропорта Дели. Об этом пишет издание The Times of India.
Отмечается, что списанным воздушным судном заинтересовалось частное лицо и выкупило его у авиакомпании. Для перевозки на новое место с лайнера сняли крылья и киль, но, судя по всему, не рассчитали его высоту. В результате хвостовая часть самолёта застряла под пешеходным переходом, а видеозаписи с места инцидента начали появляться в соцсетях.
"Это старый, сломанный самолёт, который мы уже продали. Дополнительной информации нет, поскольку речь идёт о частном лице", — прокомментировали ситуацию в авиакомпании Air India.
Ранее Лайф писал, что самолёт авиакомпании Spirit Airlines загорелся при вылете из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) после того, как в его двигатель попала птица.
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