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В Петербурге тиктокерша получила несколько ударов ножом в лицо из-за пиццы

По словам медиков, девушке повезло, так как в этом месте кость очень тонкая и всё могло закончиться более печально.

3 октября, 11:24

Тиктокерша получила несколько ударов ножом в лицо из-за пиццы. Видео © Соцсети

В Санкт-Петербурге TikTok-блогер Саша Космос, известная как RARRI HOOD, заказала с друзьями пиццу для своей вечеринки. Но доставщик ошибся и принёс еду в другую квартиру. Случайность чуть не стоила девушке жизни.

Узнав об ошибке курьера, тиктокеры отправились к соседям, чтобы забрать свой заказ. Им открыла пьяная семейная пара, которая наслаждалась пиццей и не собиралась возвращать её хозяевам. В ответ на претензии соседи достали нож и отвёртку и набросились на молодых людей. На кадрах, опубликованных в соцсетях, слышно, как Александра просит женщину не бить её. Но пьяная соседка не стала останавливаться и нанесла девушке несколько ударов ножом по лицу.

Приехавшая скорая доставила тиктокершу в стационар, сообщается в паблике "Криминальные новости" во "ВКонтакте". По словам медиков, ранение было глубокое и доходило до кости. Александре повезло, так как в этом месте кость очень тонкая и чуть более глубокий порез мог привести к гибели девушки.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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