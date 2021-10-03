НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся на Сардинию

Политик намерен присутствовать на судебном заседании, где рассмотрят запрос властей Испании на его экстрадицию.

3 октября, 11:29
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / SIAS</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / SIAS

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон утром 3 октября вернулся на Сардинию, чтобы 4-го числа предстать перед апелляционным судом города Сассари. Об этом сообщил РИА "Новости" итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.

"Как и ожидалось, Пучдемон сегодня вернулся на Сардинию. В течение дня мы встретимся с ним, чтобы обговорить все необходимые вопросы, связанные с завтрашним судебным заседанием", — рассказал адвокат.

На суде рассмотрят запрос властей Испании на экстрадицию Пучдемона. Однако адвокат сказал, что пока не известно, будет ли на завтрашнем заседании решён данный вопрос. Суд 4 октября рассмотрит процедурные вопросы и прочие связанные с делом акты.

Тысячи жителей Барселоны устроили стычки с полицией и погромы после ареста Пучдемона

Тысячи жителей Барселоны устроили стычки с полицией и погромы после ареста Пучдемона

Напомним, Пучдемон в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум и даже подписать декларацию о независимости. Однако под давлением Мадрида был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию. Ранее сообщалось, что Карлес Пучдемон был арестован в Италии. Политик скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года на Сардинии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Тысячи жителей Барселоны устроили стычки с полицией и погромы после ареста Пучдемона

25 сентября, 13:15

Арестован экс-глава Каталонии, который четыре года скрывался от следствия

23 сентября, 22:38

Китай побил собственный рекорд, направив 39 военных самолётов к акватории Тайваня

сегодня в 12:13

Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

сегодня в 12:21

Мощный взрыв прогремел у одной из мечетей Кабула

сегодня в 12:08

Новости партнеров

Layer 1