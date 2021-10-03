Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся на Сардинию

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон утром 3 октября вернулся на Сардинию, чтобы 4-го числа предстать перед апелляционным судом города Сассари. Об этом сообщил РИА "Новости" итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.

"Как и ожидалось, Пучдемон сегодня вернулся на Сардинию. В течение дня мы встретимся с ним, чтобы обговорить все необходимые вопросы, связанные с завтрашним судебным заседанием", — рассказал адвокат.

На суде рассмотрят запрос властей Испании на экстрадицию Пучдемона. Однако адвокат сказал, что пока не известно, будет ли на завтрашнем заседании решён данный вопрос. Суд 4 октября рассмотрит процедурные вопросы и прочие связанные с делом акты.