Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся на Сардинию
Политик намерен присутствовать на судебном заседании, где рассмотрят запрос властей Испании на его экстрадицию.
Фото © ТАСС / ЕРА / SIAS
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон утром 3 октября вернулся на Сардинию, чтобы 4-го числа предстать перед апелляционным судом города Сассари. Об этом сообщил РИА "Новости" итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.
"Как и ожидалось, Пучдемон сегодня вернулся на Сардинию. В течение дня мы встретимся с ним, чтобы обговорить все необходимые вопросы, связанные с завтрашним судебным заседанием", — рассказал адвокат.
На суде рассмотрят запрос властей Испании на экстрадицию Пучдемона. Однако адвокат сказал, что пока не известно, будет ли на завтрашнем заседании решён данный вопрос. Суд 4 октября рассмотрит процедурные вопросы и прочие связанные с делом акты.
Напомним, Пучдемон в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум и даже подписать декларацию о независимости. Однако под давлением Мадрида был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию. Ранее сообщалось, что Карлес Пучдемон был арестован в Италии. Политик скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года на Сардинии.
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