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Трамп снова потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его "связях с Россией"

Он назвал такие публикации политически мотивированным фарсом, целью которого было распространение слухов.

3 октября, 18:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10163498005455725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Фото © Facebook / Donald J. Trump

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии газеты The New York Times и The Washington Post. Издания получили эту награду в 2018 году за статьи о расследовании "российского вмешательства" и "сговора Трампа с Россией".

"Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение", — говорится в обнародованном сообщении Трампа.

Письмо бывшего американского лидера направлено заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту.

Трамп призвал отнять Пулитцера у WP и NYT за статьи о его связях с РФ

Трамп призвал отнять Пулитцера у WP и NYT за статьи о его связях с РФ

Ранее Трамп заявил, что его тайные связи с Россией официально признаны ложными. Спецпрокурор США Джон Дарем по результатам расследования этого дела предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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