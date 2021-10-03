Трамп снова потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его "связях с Россией"
Он назвал такие публикации политически мотивированным фарсом, целью которого было распространение слухов.
Фото © Facebook / Donald J. Trump
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии газеты The New York Times и The Washington Post. Издания получили эту награду в 2018 году за статьи о расследовании "российского вмешательства" и "сговора Трампа с Россией".
"Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение", — говорится в обнародованном сообщении Трампа.
Письмо бывшего американского лидера направлено заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту.
Ранее Трамп заявил, что его тайные связи с Россией официально признаны ложными. Спецпрокурор США Джон Дарем по результатам расследования этого дела предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу.
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