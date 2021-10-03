Трамп снова потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его "связях с Россией"

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии газеты The New York Times и The Washington Post. Издания получили эту награду в 2018 году за статьи о расследовании "российского вмешательства" и "сговора Трампа с Россией".

"Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение", — говорится в обнародованном сообщении Трампа.