Премьер Грузии обвинил Саакашвили в планировании убийства оппозиционеров
По его словам, подобная акция послужила бы целью делегитимизации руководства страны.
Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид / ZUMA
Во время своего приезда в Грузию бывший президент страны Михаил Саакашвили вместе с командой планировал убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
"Их план был таким: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек — наверное, они смогли бы этого достичь — полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров", — объяснил Гарибашвили.
Подобная акция послужила бы целью делегитимизации руководства Грузии и своего рода демонстрацией преступности действующей власти. Это позволило бы укрепить свою позицию в глазах мирового сообщества и потребовать отставки правительства страны. Затем они провели бы внеочередные выборы, отметил премьер-министр.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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