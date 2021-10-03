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Премьер Грузии обвинил Саакашвили в планировании убийства оппозиционеров

По его словам, подобная акция послужила бы целью делегитимизации руководства страны.

3 октября, 18:57
<p>Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид / ZUMA

Во время своего приезда в Грузию бывший президент страны Михаил Саакашвили вместе с командой планировал убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

"Их план был таким: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек — наверное, они смогли бы этого достичь — полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров", — объяснил Гарибашвили.

Подобная акция послужила бы целью делегитимизации руководства Грузии и своего рода демонстрацией преступности действующей власти. Это позволило бы укрепить свою позицию в глазах мирового сообщества и потребовать отставки правительства страны. Затем они провели бы внеочередные выборы, отметил премьер-министр.

Соратница Саакашвили загадочно анонсировала его скорое освобождение

Соратница Саакашвили загадочно анонсировала его скорое освобождение

Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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