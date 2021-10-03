Премьер Грузии обвинил Саакашвили в планировании убийства оппозиционеров

Во время своего приезда в Грузию бывший президент страны Михаил Саакашвили вместе с командой планировал убийство нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

"Их план был таким: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек — наверное, они смогли бы этого достичь — полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров", — объяснил Гарибашвили.