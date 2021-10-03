НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Журналисты разоблачили секретные офшорные схемы Зеленского

Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

3 октября, 19:06

Фото © Официальный сайт президента Украины

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры, посвящённое возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В числе политиков оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Над расследованием работали свыше 600 журналистов из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11 900 000 конфиденциальных файлов, а результаты своей работы отразили в документальном фильме и статьях. Согласно некоторым из них, оказалось, что Зеленский с братьями Шефир зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Отмечается, что Зеленский и его близкие соратники также могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Офшорные соглашения могли использоваться, чтобы позволить родственникам лидера Незалежной продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это. Такие данные в ходе расследования приводит, в частности, Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

За нефть в ответе: Украинский олигарх Коломойский стал фигурантом уголовного дела в России

За нефть в ответе: Украинский олигарх Коломойский стал фигурантом уголовного дела в России

А ранее Лайф рассказывал, как бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в покупке через офшоры произведений Репина и Дали. Экс-лидер Незалежной тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Венгерский оператор заявил о возобновлении транзита газа через Украину

сегодня в 20:08

Соратница Саакашвили рассказала о его надёжной дружбе с Зеленским

сегодня в 17:01

"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России

сегодня в 20:44

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

сегодня в 20:21

Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований

сегодня в 20:08

Новости партнеров

Layer 1