Журналисты разоблачили секретные офшорные схемы Зеленского
Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.
Фото © Официальный сайт президента Украины
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры, посвящённое возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В числе политиков оказался и президент Украины Владимир Зеленский.
Над расследованием работали свыше 600 журналистов из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11 900 000 конфиденциальных файлов, а результаты своей работы отразили в документальном фильме и статьях. Согласно некоторым из них, оказалось, что Зеленский с братьями Шефир зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Отмечается, что Зеленский и его близкие соратники также могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Офшорные соглашения могли использоваться, чтобы позволить родственникам лидера Незалежной продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это. Такие данные в ходе расследования приводит, в частности, Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).
А ранее Лайф рассказывал, как бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в покупке через офшоры произведений Репина и Дали. Экс-лидер Незалежной тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов.
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