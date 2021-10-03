Журналисты разоблачили секретные офшорные схемы Зеленского

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры, посвящённое возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В числе политиков оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Над расследованием работали свыше 600 журналистов из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11 900 000 конфиденциальных файлов, а результаты своей работы отразили в документальном фильме и статьях. Согласно некоторым из них, оказалось, что Зеленский с братьями Шефир зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Отмечается, что Зеленский и его близкие соратники также могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Офшорные соглашения могли использоваться, чтобы позволить родственникам лидера Незалежной продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это. Такие данные в ходе расследования приводит, в частности, Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).