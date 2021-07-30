За нефть в ответе: Как украинский олигарх Коломойский стал фигурантом уголовного дела в России Компания "Татнефть" продолжает бороться за активы, похищенные Игорем Коломойским и его командой. Силовики Татарстана возбудили уголовное дело. Лайф выяснил подробности. 29 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Константин Сазончик, Shutterstock

Источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что позавчера Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Татарстан (УЭБиПК МВД по РТ) и Главное следственное управлением (ГСУ) МВД по РТ возбудили уголовное дело по особо тяжкой статье 210 УК РФ ("Создание и участие в организованном преступном сообществе"), по которой возможное максимальное наказание — пожизненный срок. Подозреваемые — четверо украинских олигархов.

По версии следствия, бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко создали преступное сообщество для хищения российской нефти. Следователи выяснили, что в 2007 году ОАО "Татнефть" отгрузило для ПАО "Укртатнафта" более 2,2 тыс. тонн сырой нефти на сумму свыше одного миллиарда долларов, из которых было оплачено только 1,4 тыс. тонны на общую сумму 652 млн долларов. Зная о крупном долге, Коломойский и его подельники отстранили от управления ПАО "Укртатнафта" менеджеров и акционеров с российской стороны. Таким образом "Татнефти" был причинён ущерб на общую сумму 439 млн долларов. По сегодняшнему курсу это примерно 32 млрд рублей.

Предыстория уголовного дела

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Ещё в конце нулевых между ОАО "Татнефть" и Коломойским произошёл конфликт, связанный с размыванием доли россиян в ПАО "Укртатнафта", которому принадлежит крупнейший на Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. До 2007 года контрольный пакет акций ПАО был у "Татнефти" и её структур, а также у Минимущества Татарстана.

Игорь Коломойский. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Затем контроль над заводом установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. На пост гендиректора ПАО "Укртатнафт" они поставили своего менеджера — Павла Овчаренко. Доля "Татнефти" и её структур практически свелась к нулю. В том же 2007-м Коломойский купил 12,62 процента акций британской нефтегазодобывающей компании JKX Oil & Gas, у которой 80 процентов нефтегазовых активов находится на Украине.

С тех пор "Татнефть" пытается защитить и вернуть свои активы. Весной 2016 года компания подала в Высокий суд Англии и Уэльса иск против Игоря Коломойского и его деловых партнёров — Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко. В качестве обеспечительных мер суд заморозил активы Коломойского, однако долго не приступал к рассмотрению самого иска.

И только в феврале этого года Высокий суд "всесторонне изучил материалы дела в отношении событий, связанных с ПАО "Укртатнафта" в период 2007–2009 годов" и отклонил иск "Татнефти", сославшись на истекший срок давности.

Возбуждённое уголовное дело против Коломойского и его команды позволит перевести затяжную юридическую борьбу с группой "Приват" в несколько иную плоскость. В последнее время позиции беглого олигарха на Западе и так непрочные. Например, в связи с подозрениями в коррупции Коломойскому и его ближайшим родственникам запрещён въезд в США. Минюст США считает, что вместе с партнёрами он отмывал выведенные из "Приватбанка" деньги через подставные счета. В первую очередь через кипрское отделение. Если олигарх попадётся и его осудят в США, ему может грозить пожизненный срок. Пока Коломойский предпочитает жить в Израиле.