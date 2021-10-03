Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбуржье пытался спрятаться на территории детсада

Подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в Оренбургской области задержали после преследования, он бросил машину и пытался спрятаться на территории детского сада. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня <...> в полицию города Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование данного автомобиля. Злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории", — приводятся слова Волк на портале "МВД Медиа".

Она добавила, что правоохранителям удалось задержать мужчину на территории дошкольного учреждения. Им оказался подозреваемый в тройном убийстве в Гае.