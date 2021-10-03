Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбуржье пытался спрятаться на территории детсада
Перед этим мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2110. Полицейские организовали его преследование.
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Подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в Оренбургской области задержали после преследования, он бросил машину и пытался спрятаться на территории детского сада. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня <...> в полицию города Орска поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудниками ДПС было организовано преследование данного автомобиля. Злоумышленник бросил транспортное средство возле детского сада и скрылся на его территории", — приводятся слова Волк на портале "МВД Медиа".
Она добавила, что правоохранителям удалось задержать мужчину на территории дошкольного учреждения. Им оказался подозреваемый в тройном убийстве в Гае.
"В настоящее время задержанный доставлен в МУ МВД России "Орское", откуда будет передан в следственные органы для проведения с ним необходимых следственных действий", — заключила Волк.
Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде.
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