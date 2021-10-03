Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины полностью прекратился сегодня, 3 октября. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС республики.

Прокачка газа через пункт Берегово на границе Украины и Венгрии 30 сентября составила 18,5 миллиона кубометров, 1 октября она опустилась до 4,8 миллиона, а 2 октября — до 2,31 миллиона. Данные за 3 октября ещё не известны.