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Синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме

Непогода уже пришла в ряд регионов Дальнего Востока, Башкирию, Томск, Оренбургскую и Кемеровскую области.

3 октября, 19:32

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В этом году в России ожидается очень снежная зима, в некоторые регионы уже пришли пурга и осадки. Об этом рассказали специалисты центра "Фобос".

Непогода пришла в ряд регионов Дальнего Востока, Башкирию, Томск, Оренбургскую и Кемеровскую области. Согласно прогнозу, приостановка процесса таяния льда в Арктике значительно скажется на погоде в Северном полушарии. В частности, учёные предсказывают суровую и снежную погоду в российской столице.

"В Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму. Но это ещё не самая значительная аномалия — в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в 1,5–2 раза выше многолетних значений. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока", — подчеркнули в центре "Фобос".

Синоптик раскрыл, когда в Москве выпадет снег

Синоптик раскрыл, когда в Москве выпадет снег

Ранее москвичей предупредили о приближении "барической горы". Специалисты сравнивают это явление с погружением в шахту глубиной примерно 220 метров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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