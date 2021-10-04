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Учителям предложили снять ролики в TikTok и побороться за iPhone 13

Принять участие можно будет педагогам со всех уголков страны с 5 октября по 5 ноября 2021 года.

4 октября, 14:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

"Тикток" совместно с Минпросвещения запускает с 5 октября первый всероссийский конкурс #УчителяТикТок, который подарит возможность педагогам со всех уголков страны познакомиться с платформой ближе и заявить о себе на многомиллионную аудиторию. За победу в приуроченном ко Дню учителя состязании дадут iPhone 13.

Преподавателям необходимо снять и опубликовать креативные и познавательные короткие видеоролики в "Тиктоке", которые покорят аудиторию платформы и жюри. Участникам нужно продемонстрировать свой творческий потенциал, неординарность и умение ёмко излагать мысли. Видеоролики необходимо публиковать с хештегом #УчителяТикТок.

Члены жюри, в состав которого войдут представители платформы и Минпросвещения, будут оценивать участников в трёх номинациях: самый креативный учитель, лучший познавательный видеоролик и учитель — открытие. Принять участие в конкурсе могут все школьные преподаватели, а также преподаватели педагогических вузов и колледжей, у которых есть аккаунт в "Тиктоке". Посостязаться можно будет с 5 октября по 5 ноября 2021 года.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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