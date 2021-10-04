Минздрав назвал число получающих медпомощь россиян с ковидом

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране с заболеванием столкнулось 7 612 317 человек, из которых полностью выздоровел 6 740 491 пациент, общее число умерших достигло 210 801. Правительство запустило ресурс "Стопкоронавирус.рф" для информирования о ситуации с ковидом.