Минздрав назвал число получающих медпомощь россиян с ковидом
За минувшие сутки в стране выявлено более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов назвал количество заражённых ковидом, которые в настоящее время получают медицинскую помощь в стране.
"На сегодняшний день общее число заболевших CoViD-19, получающих медицинскую помощь, превышает 950 тысяч", — уточнил он.
Ранее стало известно, что за сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране с заболеванием столкнулось 7 612 317 человек, из которых полностью выздоровел 6 740 491 пациент, общее число умерших достигло 210 801. Правительство запустило ресурс "Стопкоронавирус.рф" для информирования о ситуации с ковидом.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от ковида. Кроме того, на данный момент в России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек. Сейчас для граждан страны доступно пять препаратов: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".
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