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В России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек

Сейчас для граждан страны доступно пять препаратов: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".

4 октября, 12:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России 1,8 миллиона россиян прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинацию повторную прошли где-то один миллион 800 тысяч человек", — сказал глава Минздрава журналистам на форуме "Биотехмед".

Песков рассказал, почему темпы вакцинации от ковида в РФ оставляют желать лучшего

Песков рассказал, почему темпы вакцинации от ковида в РФ оставляют желать лучшего

Ранее Мурашко сообщил о том, что только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом. По данным главы Минздрава РФ, большинство попавших в стационары пациентов — это те, кто не сделал прививку.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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