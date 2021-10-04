В России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек
Сейчас для граждан страны доступно пять препаратов: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".
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В России 1,8 миллиона россиян прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вакцинацию повторную прошли где-то один миллион 800 тысяч человек", — сказал глава Минздрава журналистам на форуме "Биотехмед".
Ранее Мурашко сообщил о том, что только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом. По данным главы Минздрава РФ, большинство попавших в стационары пациентов — это те, кто не сделал прививку.
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